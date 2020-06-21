الحشد يعلن اعتقال 27 داعشيا في الانبار

2020/06/21 | 21:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/الانبار اعلنت هيأة الحشد الشعبي اعتقال قوة من لواء استخبارات الحـشد واللواء 27 عنصرا بتنظيم داعش صادرة بحقهم مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب في الكرمة بمحافظة الانبار.

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