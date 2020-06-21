الاعتداءات على الكوادر الطبية في زمن كورونا.. عضو بالازمة النيابية يطالب بتعزيز المستشفيات بحمايات مدربة

2020/06/21 | 21:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اكد عضو خلية الازمة النيابية النائب علي الغانمي، الأحد (21 حزيران 2020) حاجة المستشفيات التي تعالج مصابي فيروس كورونا الى قوة حماية اضافية لتفادي ردة فعل ذوي المصابين.

وقال الغانمي في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "مع ارتفاع معدلات الإصابات اليومية بفيروس كورونا، ووفاة العشرات أصبح الكثير من المواطنين تحت ضغط نفسي هائل يقابله ضعف الاستعدادات الطبية رغم جهود وزارة الصحة وكوادرها لكنها تبقى دون مستوى الطموح ما يؤدي الى ردود افعال وتصرفات من قبل ذوي المصابين بالفيروس او المتوفين تجاه الكوادر على اساس انهم الجهة المقصرة من وجه نظر المواطنين رغم انهم يبذلون ما بوسعهم لإنقاذ الارواح".

وأضاف الغانمي، ان "الوضع الراهن يتطلب بالفعل دعم المستشفيات التي تعالج مرضى فيروس كورونا، بقوة حماية مدربة قادرة على منع حصول اي احتكاك، وتمنع اي اعتداءات على الكوادر الصحية بالإضافة الى اهمية ان تكون تلك القوى من ناحية الاجراءات الوقائية لتفادي اي اصابات في صفوفها".

وأضاف، ان "السلوكيات السلبية من قبل بعض ذوي المصابين، يجب التعامل معها وفق اطار الاحتواء وافهامهم بان جزءا كبيرا من مسؤولية خفض الاصابات يقع على عاتق المواطن، من ناحية الالتزام بالارشادات الصحية والوقائية والابتعاد عن التجمعات لتفادي تسجيل المزيد من الاصابات وسقوط ضحايا نتيجة الوباء".

ومنذ انتشار الفيروس في البلاد، في الـ24 من شباط 2020، أقدم عدد من ضحيا فيروس كورونا، على الاعتداء على الكوادر الصحية، وتكسير معدات في ردهات العزل، "بلحظة غضب"، أبرزها تكسير جهاز السونار الوحيد، في مستشفى قضاء الهندية، في كربلاء.

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