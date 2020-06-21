صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لـ 10 وفيات و 127 اصابة جديدة بكورونا تضمنها الموقف الوبائي

2020/06/21 | 21:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اوضح مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، الاحد، التوزيع الجغرافي لـ 10 وفيات و 127 اصابة جديدة بفيروس كورونا تضمنها الموقف الوبائي.

وقال الحجامي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة و المعلن عنها اليوم:-ابو دشير 1، أبو غريب12، الاسكان 2، البياع 4، التاجي6، الحرية 6، الدورة 10، الرحمانية 1، الشعلة 7، الصالحية 1، الطوبجي1، العامريه 12، العلاوي 8، الغزالية 3، الكاظمية 16، الكرخ2 ، اللطيفية 1، المحمودية 6، المنصور6، اليوسفيه 2، جكوك 2، حي التراث1، حي الجهاد 2، حي العامل 3، حي العدل 6، شارع حيفا 1، سكنة جانب الرصافة 5".

واضاف البيان أن "الوفيات: وفاة/68سنة/اليوسفية/حي الشهداء/قرب مدرسة الصادق، وفاة/63 سنة/ابو غريب/عرب چلوب/حي الصديق/قرب مدرسة النور، وفاة/الشعب/محلة357، وفاة/44سنة/سيدية/محلة823، وفاة/45سنة/قرية المكاسب/محلة871، وفاة/50سنة/الحرية/محلة432، وفاة/79سنة/الصالحية/فرع شبكة الاعلام العراقي، وفاة/٥٦سنة/العامرية/محلة638، وفاة/٦٧سنة/حي الرسالة/محلة853، وفاة/الرصافة/جسر ديالى".

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