دمشق… الصاغة يفضلون الإغلاق على البيع بأسعار تزيد خسائرهم

2020/06/21 | 21:57 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فضَّل عددٌ كبير من #الصاغة في العاصمة السورية #دمشق، إغلاق محالهم والعزوف عن بيع وشراء #الذهب، بسبب الفروق الكبيرة بين أسعار الذهب المتداولة، وتلك التي تحددها “جمعية الصاغة”.وقال عدد من الصاغة في دمشق إن…

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