2020/06/21 | 21:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت السلطات الإيطالية عن تسجيل 24 حالة وفاة و224 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وتشكل حصيلة يوم الأحد لوفيات وإصابات كورونا تراجعا مقارنة بحصيلة يوم السبت، حين تم تسجيل 49 وفاة و262 إصابة جديدة.وبلغ إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا 34634 حالة، وهي رابع حصيلة في العالم لعدد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيطاليا تسجل تراجعا في وفيات وإصابات كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيطاليا تسجل تراجعا في وفيات وإصابات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).