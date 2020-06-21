حزب العمال الشيوعى المصرى - ضد الأسلوب البورجوازى الصغير فى النقد - سعيد العليمى

2020/06/21 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_العليمى من الصعب على أى منا أن ينسي أول مقال كتبه فى حياته الحزبية ، وهذا هو الحال بالنسبة لى مع مقال ”العضوية فى حزبنا ” الذى لخصته نيابة أمن الدولة بعنوان : العضوية فى التنظيم الشيوعى ، وقد ضمه ملف القضية رقم 501 سنة 1973 الرمل المقيدة برقم 65 لسنة 1974 امن الدولة العليا .



لم يكن لدينا فى هذا الزمن الباكر سوى نشرة الصراع نكتب فيها ، وكانت تنسخ بخط اليد ( لم يكن جهاز الباندا وهو رونيو يعمل بالكحول موجودا ......





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