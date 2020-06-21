2020/06/21 | 22:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب امجد العقابي بتصريح متلفز: الكتل السياسية تتجنب طرح قانون النفط والغاز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/21 | 22:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائب امجد العقابي بتصريح متلفز: الكتل السياسية تتجنب طرح قانون النفط والغاز) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائب امجد العقابي بتصريح متلفز: الكتل السياسية تتجنب طرح قانون النفط والغاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).