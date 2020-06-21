الصحة العالمية في العراق : لا حل لتقليل أعداد الإصابات غير الالتزام بالإجراءات الوقائية

2020/06/21 | 22:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أكدت منظمة الصحة العالمية في العراق، الأحد، ان لا حل لتقليل عدد الاصابات اليومية، بفيروس كورونا، غير الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة.وذكر ممثل المنظمة الصحية في العراق الدكتور ادهم اسماعيل في بيان تلقت وكالة اين نسخة منه، انه "لا حل لتقليل عدد الاصابات اليومية، بفيروس كورونا، غير الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتعليمات والتوجيهات، الصادرة من الجهات الصحية المختصة، واهمها التباعد الاجتماعي، والجلوس في المنازل قدر الامكان.وقال اسماعيل، إن،" ارتفاع او انخفاض عدد الاصابات اليومية، بفيروس كورونا، بيد المواطن العراقي، فقط، فعليه الالتزام، حتى يتم انخفاض العدد، وعبور الجائحة.وأضاف، أن العلاج الروسي، المؤمل استخدامه في العراق لا يقلل من عدد الاصابات، وانما هذا العلاج، يستخدم للمصابين فهو يقلل من حدة الخطورة، بحسب ما تم إبلاغنا به من قبل وزارة الصحة الروسية.

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