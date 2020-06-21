صحة الرصافة تكشف التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا

2020/06/21 | 22:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد بينت دائرة صحة بغداد /الرصافة، اليوم الأحد، التوزيع الجغرافي للاصابات الـ ٢٣٦ المؤكد اصابتها بفيروس كورونا في الرصافة حيث كانت موزعة كالآتي :- 19 حالة خلال الرصد الوبائي الفعال موزعة :.• 10 حالات في قطاع الصدر • 3 حالات في قطاع الشعب • 3 حالات قطاع الاعظمية • 3 حالات قطاع الاستقلال - 212 حالة رصدت خلال مراجعتهم المؤسسات الصحية موزعة كالتالي:.• مدينة الصدر 91 حالة ضمن محلات 558, 560, 567, 551, 556, 521, 571, 516, 523, 557, 520, 534, 545, 537, 560, 569, 527, قطاع 23, 10, الكيارة • الزعفرانية 38 حالة ضمن محلات 964, 963, 969, 958, 960, 950, 951, 956, 952, 958, 970, الزراعي • الكرادة حالة واحدة محلة 909• الرشاد حالة واحدة محلة 774• الوزيرية 3 حالات محلة 304, 301• الفضيلية حالة واحدة محلة 752• القاهرة 5 حالات محلة 309, 311, • البلديات 11 حالة ضمن محلات 726, 724, 729, الزراعي, 743, 727• حي الامانة حالة واحدة محلة 511• الشعب 19 حالة ضمن محلات 351, 343, 337, 335, 345, حي اور, البنوك• بغداد الجديدة 10 حالات ضمن محلات 723, 709, 745, 721, الزراعي• العبيدي حالتين محلة 772 شارع الجامع • التاجي حالة واحدة • الامين 5 حالات محلة 723, 737• الكريعات حالة واحدة محلة 334• الحسينية 8 حالات السكلات, الزهور, وقرب المرور ومحلات 210, 207• سبع ابكار حالة واحدة محلة 338• الطالبية حالة واحدة محلة 346• الكسرة حالة واحدة محلة 302• حي الزهراء حالة واحدة • شارع فلسطين حالتين محلة 505, 503• باب الشرقي حالة واحدة محلة 103• الكرخ 7 حالات في الحرية والقادسية والدورة واليرموك والسيدية

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