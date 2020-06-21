الدوري الاسباني: وفاة لاعب كرة قدم غرقاً

2020/06/21 | 22:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نقلت تقارير رياضية اسبانية، اليوم الاحد، عن نادي لاس بالماس الإسباني بيان رسمي اليوم الأحد، أعلن فيه وفاة لاعبه الشاب خورخي سانشيز فاكا البالغ 17 عاما.La UD Las Palmas lamenta profundamente el fallecimiento del ex jugador de nuestro cadete Jorge Sánchez Vaca, que, procedente del UD Jandía, tenía previsto incorporarse a […]

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