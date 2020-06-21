إصابات بين عناصر الشرطة بمواجهات مع “مشاغبين” في شتوتغارت الألمانية

2020/06/21 | 22:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سلطات شتوتغارت الألمانية، الأحد، عن تصعيد غير مسبوق في المدينة ليلا، بعد وقوع أعمال ارتكبها رواد السهر أوقعت أكثر من عشرة جرحى من الشرطة وتسببت بأضرار مادية لبعض المتاجر.وتصاعد التوتر بعيد منتصف الليل عندما نفّذت حملة تفتيش شملت فتى ألمانيا يبلغ 17 عاما يشتبه بحيازته مخدرات، وفقا لما أعلن قائد شرطة شتوتغارت توماس برغر.[…]

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