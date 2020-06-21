2020/06/21 | 22:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزى نادي الأهلي المصري، بوفاة اسطورة كرة القدم العراقية احمد راضي بعد وفاته صباح اليوم بسبب مضاعفات فيروس كورونا.وقال رئيس النادي محمود الخطيب في بيان للنادي، “ننعى ببالغ الحزن والاسى الكابتن احمد راضي نجم الكرة العراقية والعربية السابق وصاحب الاخلاق الرفيعة الذي وافته المنية، داعياً المولى عز وجل ان يغفر له ويتغمده بواسع رجمته ويدخله […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأهلي المصري يعزي برحيل احمد راضي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأهلي المصري يعزي برحيل احمد راضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).