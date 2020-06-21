شركة آبل ... تعيد إغلاق 11 متجر في امريكا بسبب كورونا

2020/06/21 | 22:22 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

بعد أن فتحت شركة آبل متاجرها مؤخراً في الولايات المتحدة ، تراجعت وأعادت إغلاق 11 متجر في عدة ولايات مؤقتاً حتى إشعار آخر.

وكانت آبل قد أغلقت كافة متاجرها حول العالم ما عدا الصين منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.



ومن ثم عادت لفتح متاجرها في الولايات المتحدة في أيار الماضي جزئياً واقت...

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