حكومة كوردستان تعلن جملة قرارات تخص رواتب الموظفين بينها استقطاع

2020/06/21 | 22:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن جملة من القرارات بشأن رواتب الموظفين، مبينة انها قررت صرف 79% من الرواتب والمخصصات بإستثناء الذين يقل مقدار رواتبهم عن 300 الف دينار.

واكدت ان هذه الاجراءات تكون وقتية تشمل رواتب هذا الشهر فقط.

تتمة..

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