الزرفي يكشف لأول مرة تفاصيل منعت تسميته رئيساً للوزراء ويؤكد: كثير من مستلمي رواتب الانفال ورفحاء لا يستحقونها

2020/06/21 | 22:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

رأى رئيس كتلة النصر النيابية، النائب عدنان الزرفي، الأحد (21 حزيران 2020) أن أعدادا كبيرة من المستف...





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