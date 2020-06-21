الزرفي: عبدالمهدي ووزير النفط بحكومته دمروا الاقتصاد العراقي وهذه هي الأدلة

2020/06/21 | 22:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس كتلة النصر النيابية المكلف السابق برئاسة الوزراء ، عدنان الزرفي، اليوم الاحد، ان حكومة رئيس...





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