2020/06/21 | 22:28 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحوّل تشييع قتلى «الفيلق الخامس» الذي قضوا أمس بتفجير عبوة ناسفة إلى مظاهرة في مدينة بصرى الشام بريف #درعا الشرقي، طالبت بـ «إسقاط النظام» وخروج الميليشيات الإيرانيّة من البلاد.وأفادت مصادر محليّة في درعا بأن…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((فيديو) تشييع قتلى «الفيلق الخامس» يتحوّل لمظاهرة طالبت بـ«إسقاط النظام» بدرعا) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((فيديو) تشييع قتلى «الفيلق الخامس» يتحوّل لمظاهرة طالبت بـ«إسقاط النظام» بدرعا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).