أطمح لاحتراف التمثيل.. كارول القهوجي: مؤسسة السوسن العالمية لها فضل كبير لوصولي إلى العالمي

2020/06/21 | 22:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت / علي كاظم تكليف انطلقت بمسيرتها في عالم الجمال من كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية بعد أن كان شغفها عالم التصوير وعرض الأزياء والمسرح اذ حصدت أولى ألقابها الجمالية خلال حفل انتخاب ملكة جمال الكلية عام ٢٠١٤، بحيث حازت على لقب الأكثر شعبية كما أنها حصلت على أعلى نسبة من تصويت الجمهور, و استطاعت

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