“بارزاني” من بغداد: علَينا ألاّ نرجع إلى الماضي

2020/06/21 | 22:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واقعياً، ثمة خلافات كبيرة حاصلة بين #الحكومة_العراقية الاتحادية ونظيرتها في الإقليم، وهذه الخلافات سياسية واقتصادية متعدّدة، ولنقاط لا حصر لها.لذا تحاول الأطراف من كلا الجبهتين إلى إذابة فتيل الأزمة، والخلاص منها بما يخدم الصالح…

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