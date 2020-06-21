وزارة التربية تصدر اعلانا مهما لطلبة الثالث المتوسط

2020/06/21 | 22:37 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد كشفت وزارة التربية، تطورات موضوع الامتحانات النهائية للثالث المتوسط التي من المقرر اجرائها في 12 من شهر تموز المقبل بخمسة مواد فقط وهي {اللغة العربية واللغة الانكليزية والرياضيات والفيزياء والكيمياء والاحياء} بعد تعليق مادتي التربية الاسلامية والاجتماعيات.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق "ما زالت هناك مناقشات بين وزارة التربية والامانة العامة لمجلس الوزراء وحتى هذه اللحظة الموعد نفسه الذي حدد سابقاً في اجراء الامتحانات وهي باقية على حالها بانتظار المعالجات والقرارات المرتقبة".وأضاف "ليكن الطالب مطمئناً بان وزارة التربية لن تجري أي إختبار مالم تأخذ موافقة وزارة الصحة وخلية الأزمة فسلامة الطلبة والمواطنين من أهم شي بالنسبة للوزارة".وأكد فاروق "ستصدر هذا الأسبوع قرارات ومعالجات بعد التشاور بين وزارة التربية وخلية الأزمة والأمانة العامة لمجلس الوزراءبخصوص الامتحانات" مشيراً الى ان "موعد 12 تموز المقبل تحدد بوقت سابق ولا يمكن اتخاذ قرار لكن المناقشات مستمرة للوصول الى قرار نهائي لمرحلة الثالث المتوسط".وشدد على، ان "الظرف غير مهيأ لإجراء امتحانات الكترونية لطلبة المدارس فيما يخص الثالث المتوسط والدراسة الاعدادية" منوها الى ان "إحتساب درجة نصف السنة فان هناك طلبة سيكملون في مادة الاجتماعيات او الاسلامية التي علقت بصلاحية من وزير التربية"

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