البرلمان العربي يدين الاعتداء على سيادة العراق

2020/06/21 | 22:37 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد رفض وادان البرلمان العربي، الاحد، الانتهاك والاعتداء على السيادة العراقية.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان، في بيان تلقته وكالة اين، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، حيث عبَّر رئيس البرلمان العربي خلال الاتصال عن موقف رئيس وأعضاء البرلمان العربي الرافض وإدانتهم الاعتداءات على سيادة العراق، والتي تتنافى مع القوانين والأعراف الدولية، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي”.وأشار السلمي إلى أن البرلمان العربي يعبِّر عن مساندته الكاملة للعراق، مؤكداً على حفظ سيادة العراق ودعمه الكامل لشعبه.

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