البصرة تحظر التجوال وتكشف عن عدد الإصابات بين الكوادر الصحية

2020/06/21 | 22:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت محافظة البصرة، يوم الأحد، فرض حظر شامل للتجوال لمدة أسبوع، بعد تزايد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد.

وقال محافظ البصرة أسعد العيداني في حديث ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحظر الشامل يبدأ غداً من السابعة مساءً لغاية الاحد المقبل"، موضحا أن "تطبيق الحظر الشامل ليس لمحاربة المواطنين بل لحمايتهم".

وتابع أن "العيادات الطبية ستغلق تماماً خلال الحظر الشامل"، مضيفا "وجهنا بمنع التجمعات من خلال تسيير دوريات أمنية بالمناطق".

وأشار العيداني إلى أن "51 طبيبا و220 منتسبا في دوائر الصحة تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا"، مبينا أن "هذا قد يفقدنا السيطرة العلاجية".

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