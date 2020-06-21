الخرطوم: لن ندخل في مواجهة مع إثيوبيا إذا شرعت في ملء سد النهضة

2020/06/21 | 22:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قال وزير الدولة في الخارجية السودانية عمر قمر الدين، إن بلاده لن تدخل في مواجهة مع إثيوبيا في حال إقدامها على ملء سد النهضة دون اتفاق مع مصر والسودان.وشدد في تصريحات صحفية، على أن الخرطوم ستتعامل مع الأمر الواقع وتبحث عن حلول عبر الحوار.وأكد قمر الدين، أن بلاده ترفض تصعيد القاهرة […]

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