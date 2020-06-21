2020/06/21 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق – تم فحص (١٠٠٢٧) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٤٤٥٢٤١) – سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( ١٦٤٦) أصابة في العراق موزعة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).