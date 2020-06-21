2020/06/21 | 22:56 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت الامينة العامة للحركة المدنية الوطنية شروق العبايجي، الاحد، ان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لم يستثمر المرأة ودورها بحكومته.
و ذكرت العبايجي خلال حديث لقناة “العهد”، ان “هذه الدورة ضعيفة على مستوى كل النشاطات و المرأة لم تأخذ اي حيز لها في هذه الدورة “.
و اضافت ان “الكاظمي لم يستثمر المرأة في حكومته و […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبايجي: الكاظمي لم يستثمر المرأة في حكومته) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
و ذكرت العبايجي خلال حديث لقناة “العهد”، ان “هذه الدورة ضعيفة على مستوى كل النشاطات و المرأة لم تأخذ اي حيز لها في هذه الدورة “.
و اضافت ان “الكاظمي لم يستثمر المرأة في حكومته و […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبايجي: الكاظمي لم يستثمر المرأة في حكومته) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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