العبايجي: الكاظمي لم يستثمر المرأة في حكومته

2020/06/21 | 22:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الامينة العامة للحركة المدنية الوطنية شروق العبايجي، الاحد، ان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لم يستثمر المرأة ودورها بحكومته.و ذكرت العبايجي خلال حديث لقناة “العهد”، ان “هذه الدورة ضعيفة على مستوى كل النشاطات و المرأة لم تأخذ اي حيز لها في هذه الدورة “.و اضافت ان “الكاظمي لم يستثمر المرأة في حكومته و […]

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