بالتفاصيل،، روسيا تكشف أسرار الدبابة تي-72 المحدثة وتصف العراقية بـ”المتفوقة”

2020/06/21 | 22:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن الجنرال كرزيستوف رادومسكي، إن الدبابات المطورة من طراز “تي-72″، التي حصلت عليها مؤخرا القوات المسلحة البولندية، هي “سلاح فعال”.وأوضح الجنرال لصحيفة “Defense24” أن التحديثات جعلت من الممكن تحسين الخصائص القتالية للدبابة، حيث يأتي مدى ودقة التعرف على الهدف في المقام الأول.وأضاف “يسرنا بشكل خاص الزيادة […]

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