كورونا يتراجع في أوربا،، ومسؤول إيراني: 7 مليون من سكان طهران معرضون للإصابة

2020/06/21 | 22:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، اليوم الاحد، عن تسجيل 24 حالة وفاة بكورونا مقارنة مع 49 حالة فيما تراجع إجمالي عدد الإصابات اليومية إلى 224 مقارنة مع 262 يوم السبت.وقالت الوكالة إن إجمالي حالات الوفاة في البلاد منذ بدء التفشي في 21 فبراير/ شباط بلغ 34634 لتصبح إيطاليا بالمركز الرابع […]

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