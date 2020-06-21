تعرف على مواصفات سيارة هافال الصينية الجديدة

2020/06/21 | 22:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تستعد شركة Haval الصينية للكشف عن سياراتها الجديدة B06 التي طورتها لتكون من أفضل المركبات رباعية الدفع وأكثرها تطورا من الناحية التقنية.فمن حيث المظهر العام ستكون B06 شبيهة بعض الشيء بسيارات jeep cherokee الشهيرة، لكنها تمتاز بتصميم يوحي بالقوة والحداثة، وبطول هيكل يصل إلى 4 أمتار و70 سم تقريبا، وعرض 189 سم، […]

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