2020/06/21 | 22:59 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
دعا رئيس كتلة النصر النيابية، النائب عدنان الزرفي، الأحد (21 حزيران 2020)، لاجراء استفتاء شعبي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الزرفي يدعو لاجراء استفتاء شعبي بشأن التواجد الأميركي ويتوقع: الرافضون قد لا يزيدون عن 20%) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-بغداد
دعا رئيس كتلة النصر النيابية، النائب عدنان الزرفي، الأحد (21 حزيران 2020)، لاجراء استفتاء شعبي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الزرفي يدعو لاجراء استفتاء شعبي بشأن التواجد الأميركي ويتوقع: الرافضون قد لا يزيدون عن 20%) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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