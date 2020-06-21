الزرفي يدعو لاجراء استفتاء شعبي بشأن التواجد الأميركي ويتوقع: الرافضون قد لا يزيدون عن 20%

2020/06/21 | 22:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

دعا رئيس كتلة النصر النيابية، النائب عدنان الزرفي، الأحد (21 حزيران 2020)، لاجراء استفتاء شعبي...





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