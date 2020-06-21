مصر تسجل 87 وفاة و1475 إصابة جديدة بكورونا

2020/06/21 | 22:59 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت السلطات الصحية المصرية اليوم الأحد، تسجيل 87 وفاة و1475 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ...





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