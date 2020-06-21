تعادل بارد بديربي إيفرتون وليفربول

2020/06/21 | 23:01 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعادل ليفربول مع مضيفه إيفرتون بدون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأحد، على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.نجا الريدز بنقطة من ديربي الميرسيسايد في ظل أفضلية نسبية لإيفرتون على مدار شوطي اللقاء.ورفع الليفر رصيده إلى 83 نقطة ليبقى في الصدارة، بينما يبقى إيفرتون في المركز 12 برصيد 38 نقطة.

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