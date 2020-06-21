2020/06/21 | 23:05 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي : التهم الموجهة الى رافع العيساوي إما كيدية او منزوعة بالاكراه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/21 | 23:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي : التهم الموجهة الى رافع العيساوي إما كيدية او منزوعة بالاكراه) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي : التهم الموجهة الى رافع العيساوي إما كيدية او منزوعة بالاكراه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).