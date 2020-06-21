ألم يحن الوقت للوقوف ضد اعتداءات النظام التركي العدوانية؟!. - مصطفى محمد غريب

2020/06/21 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_محمد_غريب إن النظام التركي العدواني قبل مجيء أردوغان وحزبه حزب العدالة والتنمية واثناء حكمه دأب على السياسة العدوانية والتدخل في الشؤون الداخلية تحت طائلة من الحجج والاكاذيب، فبالإضافة الى وجود قواعد عسكرية تحتوي على آلاف الجنود والأسلحة والمعدات العسكرية وتقوم الطائرات الحربية بين فينة وأخرى بقصف القرى والمناطق الآهلة بالسكان كما تقصف البساتين والحقول والمواشي وتمتد الاضرار لتشمل العديد من القرى التي يهرب ......





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