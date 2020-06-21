تبلور الوعي الطبقي العابر للقومية - فالح مكطوف

2020/06/21 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فالح_مكطوف قراءة في رسالة (برنامج العمل الوطني في مواجهة فيروس كورونا)بتاريخ 15/6/2020 أصدرت مجموعة برنامج العمل الوطني في مواجهة فيروس كرونا التي تتألف إلى الآن من (24) اتحاد عمالي ومنظمة مدنية وحزب سياسي رسالة أقرب منها أن تكون بياناً موجهاً إلى الطبقة العاملة بعموم العراق واتخذت هذه الرسالة عنواناً يجمع عمال وموظفي العراق كافة دون المرور بالتصنيفات التي كانت دائماً وأبدا تصب في مصلحة من أوجدها مثل ......





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