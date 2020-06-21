وزير الداخلية: لا خير في مؤسسة لاترعى عوائل شهدائها وجرحاها ومنتسبيها

2020/06/21 | 23:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، الاحد، ان فتح المجالس التحقيقية احد مبادئ المنهاج الحكومي وان كل من عليه تحقيق سيحال تحال الى النزاهة.وقال الغانمي في بيان، انه ":عقد اجتماعاً مع وكيل الوزارة للشؤون الادارية والمالية الفريق عبد الحليم فاهم الفرهود وجميع توابع المديريات العامة والخاصة التابعة للوكالة الادارية ، وقد جرى خلال الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع ، من بينها الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية ".وقد اكد الوزير خلال الاجتماع على اهمية ان يكون عمل الوكالة وفق السياقات والدقة والمركزية والقضاء على الترهل ، مبيناً انه على المؤسسة ان لا تفرط بكفاءاتها الجيدة ، وان الحرص مطلوب في اداء الواجب وان مصلحة الوزارة هي الاساس والابتعاد عن الانانية ، مشددا على اهمية سلسلة القيادة .كما اكد ايضاً على الاهتمام بجدول الترقية ورفع الغبن عن اي ضابط ، في حين دعا الى متابعة احتياجات وطلبات عوائل الشهداء والجرحى ، فضلا عن انجاز المجالس التحقيقية في مقدمتها الخاصة بالشهداء

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