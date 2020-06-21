الصحة العالمية تخاطب العراقيين: التزموا المنازل لمواجهة كورونا

2020/06/21 | 23:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاطب ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق ادهم اسماعيل العراقيين بوجوب الالتزام بالاجراءات الوقائية والتعليمات الصادرة من الجهات الصحية المختصة والتزام المنازل لمواجهة وباء كورونا وتفشيه.واكد ممثل منظمة الصحة في تصريح صحفي “انه لا حل لتقليل عدد الاصابات اليومية، بفيروس كورونا، غير الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتعليمات والتوجيهات، الصادرة من الجهات الصحية المختصة، واهمها التباعد الاجتماعي، […]

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