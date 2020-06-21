ليفربول يتعادل سلبياً مع ايفرتون في البريميرليج

2020/06/21 | 23:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة سقط فريق ليفربول في فخ التعادل السلبي، أمام مضيفه إيفرتون، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.وجاء التهديد الأول في المباراة من جانب ريتشارليسون، لاعب إيفرتون، في الدقيقة 4، إذ مرت تسديدته الخطيرة بسلام على مرمى ليفربول.رد تاكومي مينامينو، جناح ليفربول بتسديدة […]

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