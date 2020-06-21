مجلس وزراء كوردستان يتخذ عدداً من القرارات الملائمة للوضع المالي الراهن

2020/06/21 | 23:27 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني خلال اجتماع اليوم - صورة: KRG

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