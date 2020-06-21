2020/06/21 | 23:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت مديرية شعبة الرقابة الصحية بقسم الصحة العامة بدائرة صحة كربلاء، الاحد، رسالة الى اهالي المحافظة.وقال مدير الشعبة كرار جواد العباسي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه إنه “وفقا لتوجيهات رئيس خلية الأزمة المحلية، محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي ، وفي إطار الاجراءات الوقائية والإحترازية المتخذة للتصدي لجائحة فيروس كورونا المُستجد ، والحيلولة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة كربلاء توجه رسالة الى اهالي المحافظة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة كربلاء توجه رسالة الى اهالي المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).