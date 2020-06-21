اجتماع لجنة التحكيم لجائزة إيكروم-الشارقة للممارسات الجيدة في حفظ وحماية التراث الثقافي

2020/06/21 | 23:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تحت رعاية حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي ، أطلق مكتب إيكروم-الشارقة، في سنة ٢٠١٩ جائزة إيكروم-الشارقة للممارسات الجيدة في حفظ وحماية التراث الثقافي في المنطقة العربية.تُمنح هذه الجائزة مرة كل سنتين، وتهدف إلى تكريم ومكافأة الأعمال المتميّزة التي تساهم في حماية التراث الثقافي المادي وإحيائه في العالم العربي.وضمن هذا الإطار، اجتمعت […]

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