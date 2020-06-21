2020/06/21 | 23:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق – تم فحص (١٠٠٢٧) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٤٤٥٢٤١) – سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( ١٦٤٦) أصابة في العراق موزعة […]

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