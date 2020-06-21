الإعلام الرقمي: هاشتاك احمد راضي يتصدر ترند الدول العربية

2020/06/21 | 23:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مركز الاعلام الرقمي DMC، اليوم الاحد، بان هاشتاك احمد راضي تصدر ترند بعض الدولة العربية بعد انتشار خبر وفاته اليوم صباحا بفيروس كورونا .

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