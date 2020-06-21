ليفربول يستهل الدوري الانجليزي بالتعادل أمام إيفرتون

2020/06/21 | 23:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتنص فريق إيفرتون تعادلا ثمينا من المتصدر فريق ليفربول، بعدما انتهت مواجهة الديربي بدون أهداف، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

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