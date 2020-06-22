طبابة الحشد تعلن عن الموقف الوبائي لمتوفي كورونا

2020/06/22 | 00:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل مديرية الطبابة بمعاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في هيئة الحشد الشعبي نقل جثامين المتوفين بفيروس كورونا من بغداد والمحافظات الى النجف الاشرف حيث مأواهم الأخير، وقد بلغ عدد الجثث التي تم نقلها اليوم الأحد (21/ 6 / 2020) 73 جثة توزعت بين العاصمة بغداد وعدد من المحافظات.اولا : محافظة بغداد المستشفيات: 13 مستشفى توزعت […]

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