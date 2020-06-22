2020/06/22 | 00:01 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تواصل مديرية الطبابة بمعاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في هيئة الحشد الشعبي نقل جثامين المتوفين بفيروس كورونا من بغداد والمحافظات الى النجف الاشرف حيث مأواهم الأخير، وقد بلغ عدد الجثث التي تم نقلها اليوم الأحد (21/ 6 / 2020) 73 جثة توزعت بين العاصمة بغداد وعدد من المحافظات.
اولا : محافظة بغداد المستشفيات: 13 مستشفى توزعت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طبابة الحشد تعلن عن الموقف الوبائي لمتوفي كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اولا : محافظة بغداد المستشفيات: 13 مستشفى توزعت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طبابة الحشد تعلن عن الموقف الوبائي لمتوفي كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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