ذي قار تسجل حالات اصابة وشفاء ووفاة جديدة بكورونا

2020/06/22 | 00:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..كشف مصدر طبي ، اليوم الاحد ، عن تسجيل حالات اصابة وشفاء ووفاة جديدة بفيروس كورونا في ذي قار .وقال المصدر ان ” المحافظة سجلت 164 اصابة بكورونا ، و 111 حالة شفاء ، و 15 وفاة “.ولفت الى ان ” ذي قار سجلت منذ تفشي الفيروس الى اليوم 1373 اصابة […]

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