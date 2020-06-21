2020/06/22 | 00:05 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن فريقاً طبياً توجه بتكليف من وزير الصحة “حمد حسن” إلى مخيم “البداوي” لإجراء فحص #كورونا على مخالطين، وهما عاملان سوريان في مرفأ #طرابلس، يقطنان في مخيم البداوي.وأتت نتائج الفحوص…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنان: ست إصابات بفيروس «كورونا» لعمال سوريين في مرفأ طرابلس) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لبنان: ست إصابات بفيروس «كورونا» لعمال سوريين في مرفأ طرابلس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).