فنانات دخلن السجن .. تعرفوا على الأسباب والمدة

2020/06/22 | 00:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفنانات كما أي شخص في الحياة يتعرضن لمواقف صعبة في حياتهن ومنها التهم الجنائية.بعض الفنانات تعرضن للمحاكمة والسجن في إتهامات مختلفة بعضها ثبت صحته وقضت الفنانة كامل فترة حكمها والبعض الآخر تبين في النهاية براءة الفنانة فخرجت من السجن بعد قضاء وقت محدد.في هذا التقرير تفاصيل عن بعض الفنانات اللاتي دخلن السجن […]

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