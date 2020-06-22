النفط توافق على تجهيز صحة ذي قار بجهازين لفصل بلازما الدم

2020/06/22 | 00:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت شركة نفط ذي قار ، الاحد ، عن استحصال الموافقات الرسمية لتجهيز دائرة صحة ذي قار بجهازين لفصل بلازما الدم .وقال بيان صادر عن الشركة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” نفط ذي قار فاتحت وزارة النفط باحتياج القطاع الصحي في المحافظة الى اجهزة خاصة بفصل بلازما الدم ، […]

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