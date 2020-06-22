2020/06/22 | 00:07 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوبزيرفر: ترامب سيقاضي ابنة أخيه لنشرها كتاب مذكرات للعائلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/22 | 00:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوبزيرفر: ترامب سيقاضي ابنة أخيه لنشرها كتاب مذكرات للعائلة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوبزيرفر: ترامب سيقاضي ابنة أخيه لنشرها كتاب مذكرات للعائلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).