صور : مراسم دفن اللاعب أحمد راضي

2020/06/22 | 00:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيعت جنازة أسطورة الكرة العراقية السابق النجم أحمد راضي الذى وافته المنية صباح اليوم الأحد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا “كوفيد 19” عن عمر ناهز 56 عاما، وشهدت جنازته حضورا كبيرا من أفراد عائلته وأصدقاءه ومحبيه، الذين ودعوه بالبكاء والدموع، بعد خروج جثمانه من مستشفى النعمان فى العاصمة بغداد.ودفن اللاعب الراحل فى مقبرة الكرخ المخصصة […]

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